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Montella’yı ikna edebilirim
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör arayışlarını sürdürürken sürpriz bir çıkışa da imzasını attı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Motella'yı da düşündüğünü ifade eden Adalı, "Montella üzerinde de düşüncelerim var. Futbol ve basketbolda böyle modeller bulunuyor. Uygun olur ve taraflar anlaşırsa Montella'yı hem milli takımı hem de Beşiktaş'ı aynı anda çalıştırmaya ikna edebilirim" dedi.
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