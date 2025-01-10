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Gedson’a zam sözü
Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e zam sözü verildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, senelik 1.7 milyon Euro kazanan ancak takımda en yüksek faydalardan birisini sağlayan Portekizli futbolcuyla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Gedson'un yaşadığı rahatsızlığın farkında olduğunu belirten Adalı, "Diğerleriyle karşılaştırınca Gedson'un durumunu biliyorum, düzelteceğim" diyerek zamlı yeni bir sözleşme mesajı verdi.
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