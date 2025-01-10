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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Bodrum FK maçına hazır

Beşiktaş Bodrum FK maçına hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 10 Ocak Cuma günü yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 18:35
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Beşiktaş Bodrum FK maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılarda, sakatlıkları devam eden Emrecan Terzi, Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı takip etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Bodrum FK'yı konuk edecek.

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