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Yenden rota Rıdvan Yılmaz
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Ara transferde sol bek mevkiine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan ve Arthur Masuaku ile de yolları ayırması beklenen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların alt yapısından çıkan ve 2022-23 sezonunun yaz transferinde 4 milyon euroya skoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz'ın, listedeki isimlerden biri olduğu bildirildi. Rangers formasıyla 15 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 1 asist yaptı.
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