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Haberler Beşiktaş Kartal’a Onana Masuaku müjdesi

Kartal’a Onana Masuaku müjdesi

Kadroda düşünülmeyen 2 isme talip çıktı. Afrika basınında çıkan haberlere göre Jean Onana ile Belçika'dan Leuven ilgileniyor. Angers ve Nantes'ın Onana için görüşmelerde bulundukları bildirildi. AEK'in sol bek için listesinde farklı isimler de olduğu ve adaylardan birinin Beşiktaş'tan Masuaku olduğu kaydedildi. Masuaku'nun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Kartal’a Onana Masuaku müjdesi
Kadroda düşünülmeyen 2 isme talip çıktı. Afrika basınında çıkan haberlere göre Jean Onana ile Belçika'dan Leuven ilgileniyor. Angers ve Nantes'ın Onana için görüşmelerde bulundukları bildirildi. AEK'in sol bek için listesinde farklı isimler de olduğu ve adaylardan birinin Beşiktaş'tan Masuaku olduğu kaydedildi. Masuaku'nun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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