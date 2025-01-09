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Kartal’a Onana Masuaku müjdesi
Kadroda düşünülmeyen 2 isme talip çıktı. Afrika basınında çıkan haberlere göre Jean Onana ile Belçika'dan Leuven ilgileniyor. Angers ve Nantes'ın Onana için görüşmelerde bulundukları bildirildi. AEK'in sol bek için listesinde farklı isimler de olduğu ve adaylardan birinin Beşiktaş'tan Masuaku olduğu kaydedildi. Masuaku'nun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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