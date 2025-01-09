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Adalı’dan TFF’ye ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı brahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF cra Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da yer aldı. Hacıosmanoğlu, Adalı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
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