Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarının başında artık alışık olduğumuz bir senaryo yaşandı. Mert Günok yine sahneye çıktı. Sivasspor'un duran topunda Mert Günok harika iki top çıkardı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde şans Beşiktaş'ın yanındaydı. Koita'nın sert şutu direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda çekilen şutu Mert Günok çıkardı ve top kornere gitti. Mert, peş peşe iki kritik kurtarışla takımını ayakta tutmaya devam ediyor.

Beşiktaş, iyi bir kontratak yakaladı. Immobile topla buluştu, Rashica vurdu ancak top kornere çıktı. Atamadığın pozisyon döndü ve az kalsın kalende gol oluyordu. Direk yine yanımızdaydı. Mert Günok, uzatmalarda yine harika bir kurtarışa imza attı. İyi ki Mert var. Beşiktaş'ın elinde sadece Türkiye Kupası kaldı. Yeni sisteme üç puanla başlamak oldukça kıymetli. Kırklarelispor ve Antalyaspor karşısında galibiyetler alarak Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırmalı ve kupa iddiasını sürdürmek zorunda.