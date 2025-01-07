TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!

Siyah-beyazlı taraftarların tepkisine uğrayan futbolculardan olan Jean Onana'ya talipler çıktı.

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Acru Cameroun'dan derlediği habere göre; Onana'ya Belçika'dan OH Leuven, Ligue 1'den Nantes ile Angers talip oldu.