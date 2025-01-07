TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde birçok futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak sergilediği performansla taraftarlardan büyük tepki gören o oyuncu ise resmen değere bindi. İşte detaylar...
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Siyah-beyazlı taraftarların tepkisine uğrayan futbolculardan olan Jean Onana'ya talipler çıktı.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Acru Cameroun'dan derlediği habere göre; Onana'ya Belçika'dan OH Leuven, Ligue 1'den Nantes ile Angers talip oldu.
Ayrıca haberde, Kamerunlu oyuncunun yaklaşık 3 milyon Euro bonservisi olduuğ vurgulandı.
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