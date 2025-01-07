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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde birçok futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak sergilediği performansla taraftarlardan büyük tepki gören o oyuncu ise resmen değere bindi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 12:14
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!

Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, önce Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!

Kara Kartal sonra ise Hasan Arat'ın istifası sonrasında seçime giderek yeni başkanı Serdal Adalı'yı geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!

Beşiktaş'ta birçok oyuncunun performansı eleştiri konusu olurken, müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!

Siyah-beyazlı taraftarların tepkisine uğrayan futbolculardan olan Jean Onana'ya talipler çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Acru Cameroun'dan derlediği habere göre; Onana'ya Belçika'dan OH Leuven, Ligue 1'den Nantes ile Angers talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu için sıraya girdiler!

Ayrıca haberde, Kamerunlu oyuncunun yaklaşık 3 milyon Euro bonservisi olduuğ vurgulandı.

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