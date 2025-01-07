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Haberler Beşiktaş Güzel günler

Güzel günler

Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Güzel günler

Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbatasını Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ın elinden alan Başkan Serdal Adalı, "2025 yılının Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı genel kurulunda göreve seçilmenin gurunu yaşıyoruz. Beşiktaş'ı bizlere emanet eden genel kurul üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize verilen emanete layık olacağız. Yeni dönemin Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

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