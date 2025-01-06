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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernest Muçi için flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernest Muçi için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Ernest Muçi'nin geleceği hakkında yönetimden radikal karar geldi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 09:53
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernest Muçi için flaş karar!

Beşiktaş son olarak Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernest Muçi için flaş karar!

Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Beşiktaş'ın tek golünü Ernest Muçi kaydetmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernest Muçi için flaş karar!

Geçtiğimiz sezon devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Arnavut yıldız Ernest Muçi, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernest Muçi için flaş karar!

23 yaşındaki hücum oyuncusu, sahalarda döndükten sonra bir türlü form tutamadı. Yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşayan Muçi ligde 4. Golünü attı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernest Muçi için flaş karar!

Geçtiğimiz sezon devre arasında bonservisine 10 milyon euro ödenen Muçi için siyah-beyazlı yönetim iyi bir teklif bekliyor.

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