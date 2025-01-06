TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernest Muçi için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Ernest Muçi'nin geleceği hakkında yönetimden radikal karar geldi. İşte tüm detaylar...
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23 yaşındaki hücum oyuncusu, sahalarda döndükten sonra bir türlü form tutamadı. Yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşayan Muçi ligde 4. Golünü attı.
Geçtiğimiz sezon devre arasında bonservisine 10 milyon euro ödenen Muçi için siyah-beyazlı yönetim iyi bir teklif bekliyor.
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