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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ı Sivas’ta az sayıda taraftar karşıladı

Beşiktaş’ı Sivas’ta az sayıda taraftar karşıladı

Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta mücadelesi için Sivas’a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 17:51
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Beşiktaş’ı Sivas’ta az sayıda taraftar karşıladı

Sivasspor ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Beşiktaş kafilesini, çok az sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti.

Siyah-beyazlı takımın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlaın, Ciro Immobile, Joao Mario, Can Keleş, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu."

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