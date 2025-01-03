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Haberler Beşiktaş Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. Beşiktaş, yeni yönetimle ilk maçına çıkacak. Çaykur Rizespor karşısında tek hedefi 3 puan olan siyah-beyazlılar, sezona 'beyaz' bir sayfa açmak istiyor. Ozan Ergün'ün düdük çalacağı karşılaşmada sakatlığını atlatan Immobile'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor. Paulista ile Rashica ise tedavilerinin devam etmesi sebebiyle kadroda yer almadı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:10
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Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in ikinci yarısı 18. hafta maçlarıyla başlıyor. Sezonun ilk yarısında siyah ve beyaz gibi iki farklı performans sergileyen siyah-beyazlılar, yeni bir 'beyaz' sayfa açmak istiyor. Rizespor karşısındaki son 11 deplasman maçında 9 galibiyet elde eden Kartal'da Paulista ve Rashica, kadroda yer almadı. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde forma giyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

45. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 16 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 6. sırada yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 20 puanla 12 basamakta bulunuyor.

İki takım, yarın oynayacakları mücadeleyle birlikte ligde 45. kez rakip olacak. Geride kalan 44 maçta siyah-beyazlı ekibin 29'a 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş'ın attığı 91 gole, Rizespor da 43 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN 8 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi. Bu dönemde 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşayan Kartal, tek galibiyetini ise evinde Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

Kara Kartal'ın, Rize'de oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlüğü de dikkat çekiyor. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 9 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 de beraberlik yaşadı.

Beşiktaş, Rizespor'a karşı deplasmandaki son yenilgisini 10 Eylül 2005 tarihinde 1-0'lık skorla yaşadı.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta tedavileri süren Gabriel Paulista ile Milot Rashica, yarın forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde oynayabilecekler.

Siyah-beyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Adnan Deniz Kayatepe olacak.

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