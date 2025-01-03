Çaykur Rizespor - Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'in ikinci yarısı 18. hafta maçlarıyla başladı. Sezonun ilk yarısında "siyah ve beyaz" gibi iki farklı performans sergileyen Beşiktaş, yeni bir beyaz sayfa açmak istiyor. Rizespor karşısındaki son 11 deplasman maçında 9 galibiyet elde eden Kartal'da Paulista ve Rashica, kadroda yer almadı. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mosci, Taha, Mithat, Varesanovic, Amir, Olawoyin, Akintola, Ghezzal, Sowe

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Zaynutdinov, Al-Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Immobile

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.

45. RANDEVU

Siyah beyazlılar, ligde oynadığı 16 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 6. sırada yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 20 puanla 12 basamakta bulunuyor.

İki takım, bu mücadeleyle birlikte ligde 45. kez rakip oluyor. Geride kalan 44 maçta siyah-beyazlı ekibin 29'a 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 91 gole, Rizespor da 43 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN 8 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi. Bu dönemde 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşayan Kartal, tek galibiyetini ise evinde Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

Kara Kartal'ın, Rize'de oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlüğü de dikkat çekiyor. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 9 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 de beraberlik yaşadı.

Beşiktaş, Rizespor'a karşı deplasmandaki son yenilgisini 10 Eylül 2005 tarihinde 1-0'lık skorla yaşadı.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta tedavileri süren Gabriel Paulista ile Milot Rashica, forma giyemiyor. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise ilk 11'deki yerlerini aldı.

Siyah beyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yapıyor. Maçın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Sarper Barış Saka oldu.