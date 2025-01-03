Beşiktaş'tan flaş Ciro Immobile açıklaması: Kendisi ve doktorlarla yaptığımız konuşmalarda...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 18. hafta Rizespor-Beşiktaş mücadelesi ile devam ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Halim Okta, açıklamalarda bulundu. Okta, Immobile'nin iyileşme süreci ile ilgili detayları aktardı. İşte o ifadeler...

"Yeni yılın ilk maçı. Son maçtan sonra geçen sürenin, bizim için oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Yeni yılda ilk maçımız zor bir deplasmanda olacak. Gerekli analizleri yaptık. Oyunculara gerekli şeyleri söyledik. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz, kazanacağımızı umuyoruz."

"KENDİSİ VE DOKTORLAR İLE YAPTIĞIMIZ KONUŞMALARDA..."

Immobile son antrenmanlara katıldı. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Kendisi ve doktorlarla yaptığımız konuşmalarda oynamasına karar verildi. Bu maçta ve bundan sonraki maçlarda kullanabilmemiz için kontrollü bir şekilde başlamasını uygun gördük. Maç içerisinde göreceğiz, yaklaşık 1 saat kullanacağız."