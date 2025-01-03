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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız!

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalırken karşılaşmayı Emirhen Topçu değerlendirdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 22:35
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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar sahadan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrılırken karşılaşmayı Emirhan Topçu değerlendirdi.

İŞTE EMİRHAN TOPÇU'NUN AÇIKLAMALARI:

Eski kulübüme karşı oynamak gurur vericiydi. Maçta istediğimizi sahaya yansıtamadık. Nedenini bilmiyoruz. Nedenini hafta içi antrenmanda çözmeye çalışacağız. İkinci devre daha yeni başladı. Sıradaki maçlara bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini yapmak zorundayız.

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