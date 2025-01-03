  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi! Tarih verildi

Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi! Tarih verildi

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı sonrası 2. Sergen Yalçın dönemi için detaylar konuşulacak. 52 yaşındaki çalıştırıcının gelecek hafta takımın başına geçmesi bekleniyor. İşte detaylar... | SON DAKİKA - BJK Spor Haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi! Tarih verildi

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takıma katılacak oyunculardan daha fazla merak edilen tek konu; Sergen Yalçın. Siyah-beyazlıların yaşadığı son şampiyonlukta (2020-2021) takımın başında yer alan başarılı çalıştırıcı, seçimde iki adayın da kozuydu. Başkan Serdal Adalı, seçildikten sonra kolları sıvadı ve Sergen Yalçın ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Efsanesi olduğu Beşiktaş'ta görevden kaçmayan Sergen Yalçın ile sadece detaylar konuşulacak.

BODRUM MAÇINDA KENARDA OLABİLİR

Rize maçına Serdar Topraktepe ile çıkacak olan Kara Kartal, gelecek hafta Tüpraş Stadı'nda oynanacak Bodrum maçına ise Sergen Yalçın ile çıkmaya hazırlanıyor. Çaykur Rize maçı sonrasında Başkan Serdal Adalı, 52 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek sözleşme ve gelecek senelerde yapılacakların detaylarını görüşecek. Ardından tarafların anlaşmasına kesin gözüyle bakılırken, futboldaki tek yetkili olarak 2. Sergen Yalçın dönemi için de geri sayım başladı.

'Yeni Zidane' için harekete geçildi!
Talisca'dan F.Bahçe'ye büyük müjde!
DİĞER
A MİLLİ TAKIM MAÇ GÜNÜ: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan paly-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç programı
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek
Muani devre arasında Aslan oluyor!
F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kevin Danso yakın takipte Kevin Danso yakın takipte 00:35
Ön yargılar kırılacak Ön yargılar kırılacak 00:32
Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu 00:32
İşte Şengün'ün All-Star sıralaması İşte Şengün'ün All-Star sıralaması 00:31
Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu 00:30
İşte Şengün'ün All-Star sıralaması İşte Şengün'ün All-Star sıralaması 00:22
Daha Eski
Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... 00:06
F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! 00:06
G.Saray ve Trabzon istiyordu! Yeni takımı... G.Saray ve Trabzon istiyordu! Yeni takımı... 00:06
Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! 00:06
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 00:06
Dybala'dan G.Saray'a flaş transfer yanıtı! Dybala'dan G.Saray'a flaş transfer yanıtı! 00:06