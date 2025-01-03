Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi! Tarih verildi

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takıma katılacak oyunculardan daha fazla merak edilen tek konu; Sergen Yalçın. Siyah-beyazlıların yaşadığı son şampiyonlukta (2020-2021) takımın başında yer alan başarılı çalıştırıcı, seçimde iki adayın da kozuydu. Başkan Serdal Adalı, seçildikten sonra kolları sıvadı ve Sergen Yalçın ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Efsanesi olduğu Beşiktaş'ta görevden kaçmayan Sergen Yalçın ile sadece detaylar konuşulacak.

BODRUM MAÇINDA KENARDA OLABİLİR

Rize maçına Serdar Topraktepe ile çıkacak olan Kara Kartal, gelecek hafta Tüpraş Stadı'nda oynanacak Bodrum maçına ise Sergen Yalçın ile çıkmaya hazırlanıyor. Çaykur Rize maçı sonrasında Başkan Serdal Adalı, 52 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek sözleşme ve gelecek senelerde yapılacakların detaylarını görüşecek. Ardından tarafların anlaşmasına kesin gözüyle bakılırken, futboldaki tek yetkili olarak 2. Sergen Yalçın dönemi için de geri sayım başladı.