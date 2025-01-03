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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Rizespor maçı sonrası Halim Okta: Immobile'nin performansı...

Beşiktaş - Rizespor maçı sonrası Halim Okta: Immobile'nin performansı...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Rizespor maçı sonrası Halim Okta açıklamalarda bulundu. İşte Okta'nın sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 22:41 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 22:48
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Beşiktaş - Rizespor maçı sonrası Halim Okta: Immobile'nin performansı...

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Halim Okta açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKTA'NIN SÖZLERİ:

Maç öncesinde hocamızın istediği, verdiği görevleri tam olarak yerine getiremedi oyuncular. Çok kolay top kayıpları bize pozisyon olarak geri döndü. Çok pozisyon verdik. Topu daha çok ayağımızda tutmak istiyorduk. Bunu çok yapamadık. Bunun nedenleri olarak, ekip olarak konuştuğumuzda, takımımızda çok ciddi bir fiziksel eksiklik olduğunu konuşuyorduk. Bugün de ortaya çıktı. Geçen sezon başından bu yana yapılan antrenmanlardan böyle olabilir. Artı yoğun maç temposu, ekstradan fiziksel antrenman yapmayı da engelliyor. Bu da sakatlıklara neden oluyor. Bugünkü maçta da taktiksel olarak değil, sakatlık nedeniyle değişiklik yaptı. Bugün Immobile çok öz veri gösterdi ama 70. dakikada doktorun söylemesiyle çıkartmak zorunda kaldık. Jonas ve Tayyip Talha öyle. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok yoğun maç temposu var. Mümkün olduğunda iyi tamamlamaya çalışacağız."

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