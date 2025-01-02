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Haberler Beşiktaş Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’ın

Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’ın

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, transfer planlamasında genç ve yetenekli oyuncuları önceliğe aldı. Başkan Serdal Adalı, devre arası transfer dönemi için yönetim ve scout ekibiyle yoğun bir çalışma yürütürken, önerilen isimler arasında Yusuf Barasi dikkatleri üzerine çekti. Takımın başına geçeceği konuşulan Sergen Yalçın'ın bu transferle ilgili vereceği karar belirleyici olacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 12:29 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 12:30
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Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’da

Beşiktaş, transfer stratejisini genç ve gelecek vadeden oyuncular üzerine yoğunlaştırdı.

Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’da

Başkan Serdal Adalı, yönetim ekibiyle birlikte devre arasında yapılacak transferler için çalışmalara hız verirken scout ekibinin önerdiği isimler arasında öne çıkan Yusuf Barasi oldu.

Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’da

Takımın başına geçeceği iddia edilen Sergen Yalçın'ın onayıyla bu transferin şekilleneceği belirtiliyor.

Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’da

Adalı, göreve gelir gelmez Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral aşıladı.

Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’da

Takımın ihtiyaçlarını değerlendirirken özellikle forvet mevkisinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’da

Yönetim popüler isimler yerine potansiyeli yüksek, genç oyuncuları kadroya katma hedefinde.

Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’da

GENÇ GOLCÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Adana Demirspor'un 21 yaşındaki yetenekli golcüsü Yusuf Barasi siyah-beyazlıların radarına girdi.

Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’da

Bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Barasi, Beşiktaş'ın özellikle forvet hattında yaşadığı sorunları çözebilecek bir aday olarak değerlendiriliyor.

Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’da

Ciro Immobile'nin sakatlığı nedeniyle yaşanan zorluklar bu transferin önemini artırdı.

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