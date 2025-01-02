Yusuf Barasi Beşiktaş'ın transfer gündeminde! Karar Sergen Yalçın’ın
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, transfer planlamasında genç ve yetenekli oyuncuları önceliğe aldı. Başkan Serdal Adalı, devre arası transfer dönemi için yönetim ve scout ekibiyle yoğun bir çalışma yürütürken, önerilen isimler arasında Yusuf Barasi dikkatleri üzerine çekti. Takımın başına geçeceği konuşulan Sergen Yalçın'ın bu transferle ilgili vereceği karar belirleyici olacak. (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 12:29 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 12:30
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Adalı, göreve gelir gelmez Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral aşıladı.
Takımın ihtiyaçlarını değerlendirirken özellikle forvet mevkisinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Yönetim popüler isimler yerine potansiyeli yüksek, genç oyuncuları kadroya katma hedefinde.
GENÇ GOLCÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Adana Demirspor'un 21 yaşındaki yetenekli golcüsü Yusuf Barasi siyah-beyazlıların radarına girdi.
Bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Barasi, Beşiktaş'ın özellikle forvet hattında yaşadığı sorunları çözebilecek bir aday olarak değerlendiriliyor.
Ciro Immobile'nin sakatlığı nedeniyle yaşanan zorluklar bu transferin önemini artırdı.
Son kararı takımın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın'ın vereceği Beşiktaş'ta, genç yıldızı kadroya katarak hem geleceğe yatırım yapmak hem de takımın hücum gücünü artırmak hedefleniyor.
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