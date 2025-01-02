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Haberler Beşiktaş Yalçın heyecanı

Yalçın heyecanı

Beşiktaş camiası takıma son şampiyonluğu yaşatan hocasını bekliyor. Sergen Yalçın ve ekibi Rizespor maçından sonra siyahbeyazlı kulübün başına geçecek. Tüm hazırlıklar ve planlar tamamladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Yalçın heyecanı

GERİ SAYIM BAŞLADI

Evet, üzerinde kara bulutlar dolaşan Beşiktaş'ta seçim yapıldı ve başkan seçildi. Yeni yönetim kolları sıvadı ve ilk iş olarak konuştuğu gibi Sergen Yalçın ve ekibi ile görüştü. Artık Sergen Hoca için geri sayım başladı. Siyah Beyazlı takımın kötü havası ve atmosferi tüm iddialardan, açıklamalardan sonra değişti. Mevcut Teknik Direktör Serdar Topraktepe'den rapor istendi. Bu bilgiler scout ekibi ve Sergen Hoca ile paylaşıldı. Sözler alındı ve eller sıkışıldı. Beşiktaş'ı yeni bir sayfa ve yeni bir hava heyecanı sardı.

İLK HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Alınan başarısız sonuçlardan sonra şampiyonluğun uzağında kalan Kara Kartal'da en büyük hedef Türkiye Kupası olacak. Sergen Yalçın'ın Başkan Serdal Adalı'ya yapılması gerekenler listesi sunduğu ve yönetimin de bu istekler ışığında görev dağılımı yaparak çalışmalara başladığı bildirildi. Sezonu kurtaracak ve Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak birkaç dokunuşlardan sonra, Mayıs seçimini kazanıp gerçek hedef yeni sezon şampiyonluğu için de scout ekibinin bir çalışması olacak.

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