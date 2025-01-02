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Haberler Beşiktaş Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi

Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 21:56
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Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.

Özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Beşiktaş kafilesi, takım otobüsüyle kentte konaklayacağı otele geçti. Kafilede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yer aldı.

Adalı, Havalimanı çıkışında gazetecilere, ilk maçı olduğunu belirterek, "İlk deplasman. İnşallah galibiyetle döneceğiz." dedi.

Bir gazetecinin Sergen Yalçın sorusuna Adalı, "Hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." yanıtını verdi.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

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