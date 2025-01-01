Yalçın'la görüşme hafta sonu

Hüseyin Yücel'le girdiği yarışı büyük farkla kazanan ve uzun yıllardır hayali olan başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, kolları sıvadı... Takımdaki problemlerin başında teknik direktör sorunu var. Seçim öncesinde Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediğini açıklayan Adalı, tecrübeli teknik adamla hafta sonunda bir araya gelecek. Yalçın'la yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması halinde 52 yaşındaki çalıştırıcı, pazartesi günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde işbaşı yapacak. Ancak bu görüşmede anlaşma sağlanamazsa yabancı bir teknik adama takım emanet edilecek. Adalı ve ekibinin görüştüğü yabancı antrenörlerden biriyle kısa süre içinde sözleşme yapılacak.