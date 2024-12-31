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Haberler Beşiktaş Kaloğlu iddiası

Kaloğlu iddiası

Başkan Serdal Adalı teknik adam işini hemen bitirmek istiyor. Öncelik Sergen Yalçın olacak. Sinan Kaloğlu’nun da adaylardan biri olduğu ileri sürüldü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Kaloğlu iddiası

Beşıktaş'ta kongre süreci tamamlandı ve yol haritası belirleniyor. Hüseyin Yücel'i büyük farkla geçen Serdal Adalı, ilk icraatlarından biri de teknik direktör seçimi olacak. Adalı, Sergen Yalçın olmazsa B planı için Sinan Kaloğlu ile görüşecek. Serdal dalı, takımın başına Sinan Kaloğlu'nu getirmeye çalışıyor. Adalı, sezon sonuna kadar Kaloğlu'na takım emanet etmenin doğru olduğunu düşünüyor. Kaloğlu daha önce Altay ve Gençlerbirliği teknik direktörlüğü yapmıştı. Altay'da transfer yasağı ile geçen dönemde başarı elde edememişti. Gençlerbirliği'nde ise yapılan transferlere ve masraflı bir kadro kurulmasına rağmen Play Off bileti dahi alamamıştı. Sinan Kaloğlu bu sezon da Kayserispor'da teknik direktörlük görevi yürütüyor.

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