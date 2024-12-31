Kaloğlu iddiası

Beşıktaş'ta kongre süreci tamamlandı ve yol haritası belirleniyor. Hüseyin Yücel'i büyük farkla geçen Serdal Adalı, ilk icraatlarından biri de teknik direktör seçimi olacak. Adalı, Sergen Yalçın olmazsa B planı için Sinan Kaloğlu ile görüşecek. Serdal dalı, takımın başına Sinan Kaloğlu'nu getirmeye çalışıyor. Adalı, sezon sonuna kadar Kaloğlu'na takım emanet etmenin doğru olduğunu düşünüyor. Kaloğlu daha önce Altay ve Gençlerbirliği teknik direktörlüğü yapmıştı. Altay'da transfer yasağı ile geçen dönemde başarı elde edememişti. Gençlerbirliği'nde ise yapılan transferlere ve masraflı bir kadro kurulmasına rağmen Play Off bileti dahi alamamıştı. Sinan Kaloğlu bu sezon da Kayserispor'da teknik direktörlük görevi yürütüyor.