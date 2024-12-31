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Haberler Beşiktaş Adalı'dan 4 takviye

Adalı'dan 4 takviye

Olağanüstü seçimden büyük bir farkla çıkan Başkan Serdal Adalı, ara transferde takımı güçlendirmek için kolları sıvadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Adalı'dan 4 takviye

Yeni yılda yepyeni bir Beşiktaş için kollarını sıvayan çiçeği burnunda başkan Serdal Adalı hücum hattını güçlendirmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. İlk olarak Serdar Topraktepe'den takım hakkında rapor alan Adalı, takviye yapılacak yerler için hareke geçti. Sol bek, sağ, sol kanat ve forvet transferi olmak üzere en az 4 transfer yapmayı hedefleyen Adalı ve arkadaşları öncelikle teknik direktör konusunu çözmek için Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KARAR YALÇIN'IN

Sergen Yalçın'dan olumlu sinyaller alan Adalı yapılacak transferler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Artık top Sergen Yalçın'da. Siyah-beyazlı yönetim, Yalçın'la anlaşma sağlanması halinde, 2.5 sezonluk uzun süreli sözleşme imzalamak niyetinde. Taraftarlar ve camia, Yalçın'ın geri dönüşü ile birlikte Beşiktaş'ın yeniden ayağa kalkmasını bekliyor. Yalçın, 2020-21 sezonunda siyah-beyazlı takımı şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atmış ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

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