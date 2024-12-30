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Haberler Beşiktaş Sergen hoca ile görüşeceğim

Sergen hoca ile görüşeceğim

Seçimi kazanan çiçeği burnunda Başkan Serdal Adalı ilk iş olarak Sergen Yalçın ile görüşecek. İddiaya göre Yalçın, sunulacak projeye göre görevi hemen kabul edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Sergen hoca ile görüşeceğim

ALTERNATİFLERİMİZ VAR

Beşiktaş'ta başkanlık seçimini kazanan Serdal Adalı, sıcağı sıcağına Sergen Yalçın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, Sergen Yalçın ile ilgili "İlk işim bugün Serdar Hoca ile oturmak olacak, fikirlerini öğreneceğim. Sonrasında da Sergen Hoca ile görüşeceğim. Şartlara uyarsa tabii ki birinci tercihim olacak ama olmazsa da alternatiflerimiz var tabii ki" dedi.

RAPORUNA BAKARIZ

Daha önce konuştuklarının arkasında olduğunu belirten Adalı, "Sergen Yalçın, Ocak'ta gelecekse tabii ki oturacağız ama 'Mayıs' derse yoluna bakacak. Burası Beşiktaş. Serdar Topraktepe eğer 'yapacağımız transferlerle takımı toplarım, sezon sonuna götürürüm' derse, devam edip, sezon sonunda Sergen'i getirebiliriz. Önemli olan Serdar Topraktepe'nin raporu" diye konuştu.

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