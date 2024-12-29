Hüseyın Yücel, “Beşıktaş için 5 adım” vızyonunu açıkladı

Bırıncı adımının sportif yapılanma olduğunu ifade eden Hüseyin Yücel, "Birinci adımımız sportif yapılanma. Eksikleri biliyoruz. Hoca konusunu hemen çözüme kavuşturacağız. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz olmazsa B ve C planlarımız da mevcut. Transferde eksikliklerimizi biliyoruz. Sol kanat, sağ kanat ve sol bekle ile başlayacağız.

86,8 MİLYON AVROLUK ANLAŞMA

İkıncı adım olarak taraftarlarla kenetlenmek istediklerini belirten Yücel, "Bilet fiyatlarını gözden geçirdik. Öğrenci tribünü oluşturacağız. Üçüncü adım olarak derneğe üye taraftarlarla her 6 ayda çalıştaylara kurullarımızı davet edeceğiz. Dördüncü adımda iletişim birimini yeniden düzenleyeceğiz. Beşinci adımda sponsorluklar da ana gelir kaynaklarımızdan biri. 25 marka ile 86,8 milyon avrolu.