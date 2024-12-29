  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Hüseyın Yücel, “Beşıktaş için 5 adım” vızyonunu açıkladı

Hüseyın Yücel, “Beşıktaş için 5 adım” vızyonunu açıkladı

Beşiktaş için 5 Adım’ vizyonunu açıklayan Yücel, 25 marka ile 86,8 milyon euro sponsorluk anlaşması imzalayacaklarını, anketlerde de 5 ila 10 puan arasında önde olduklarını ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hüseyın Yücel, “Beşıktaş için 5 adım” vızyonunu açıkladı

Bırıncı adımının sportif yapılanma olduğunu ifade eden Hüseyin Yücel, "Birinci adımımız sportif yapılanma. Eksikleri biliyoruz. Hoca konusunu hemen çözüme kavuşturacağız. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz olmazsa B ve C planlarımız da mevcut. Transferde eksikliklerimizi biliyoruz. Sol kanat, sağ kanat ve sol bekle ile başlayacağız.

86,8 MİLYON AVROLUK ANLAŞMA

İkıncı adım olarak taraftarlarla kenetlenmek istediklerini belirten Yücel, "Bilet fiyatlarını gözden geçirdik. Öğrenci tribünü oluşturacağız. Üçüncü adım olarak derneğe üye taraftarlarla her 6 ayda çalıştaylara kurullarımızı davet edeceğiz. Dördüncü adımda iletişim birimini yeniden düzenleyeceğiz. Beşinci adımda sponsorluklar da ana gelir kaynaklarımızdan biri. 25 marka ile 86,8 milyon avrolu.

Fenerbahçe'ye Firmino müjdesi! Görüşmeler başladı
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
F.Bahçe'den kanat hamlesi!
İngilizler Yunus'un peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den kanat hamlesi! F.Bahçe'den kanat hamlesi! 00:20
Vinicius Jr'dan rekor imza! Vinicius Jr'dan rekor imza! 00:13
G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! 00:01
Vinicius Jr'dan rekor imza! Vinicius Jr'dan rekor imza! 23:51
F.Bahçe'de flaş Bruyne gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Bruyne gelişmesi! 23:21
Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu 23:21
Daha Eski
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor 23:21
Ezeli rakipler gelirlerini açıkladı! Ezeli rakipler gelirlerini açıkladı! 23:21
F.Bahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor! 23:21
F.Bahçe'den sürpriz Philogene hamlesi F.Bahçe'den sürpriz Philogene hamlesi 23:21
Mou'dan R. Madrid'e transfer ricası Mou'dan R. Madrid'e transfer ricası 23:21
Galatasaray’a tangocu kanat! Galatasaray’a tangocu kanat! 23:21