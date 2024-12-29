  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu | CANLI

Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu | CANLI

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı veriyor. Siyah beyazlıların seçim heyecanını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 10:04 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 10:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu | CANLI

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.

Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek.

Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

Hüseyin Yücel

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdal Adalı

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor!
F.Bahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!
DİĞER
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun kayınpederi bakın kim çıktı! Mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!
Güney Kore'de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
G.Saray'dan genç yıldıza kiralama formulü
Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leicester City - Manchester City maçı ne zaman? Leicester City - Manchester City maçı ne zaman? 09:46
G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor! G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor! 09:43
F.Bahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! F.Bahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! 09:42
G.Saray'dan genç yıldıza kiralama formulü G.Saray'dan genç yıldıza kiralama formulü 09:36
Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası! Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası! 09:18
F.Bahçe yıldız isimle nikah tazeliyor! F.Bahçe yıldız isimle nikah tazeliyor! 09:13
Daha Eski
Adalı'dan seçim sabahı paylaşımı Adalı'dan seçim sabahı paylaşımı 09:13
Eski yıldızı geri dönüyor! Görüşmeler başladı Eski yıldızı geri dönüyor! Görüşmeler başladı 09:05
Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman? 09:02
Fulham - Bournemouth maçı ne zaman? Fulham - Bournemouth maçı ne zaman? 08:58
Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman? Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman? 08:52
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 08:30