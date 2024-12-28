Serdal Adalı'dan seçim öncesi son çağrı

Beşiktaş'ta 29 Aralık 2024 Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde, başkan adaylarından Serdal Adalı son bir çağrıda bulundu. Adalı, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla tüm Beşiktaşlı kongre üyelerini oy vermeye davet etti. İşte Adalı'nın o çağrısı:

Kendi ayakları üzerinde duran; dimdik bir Beşiktaş için yola çıkıyoruz. Ben olmasam Beşiktaş kayyuma giderdi diyenlerin aksine Beşiktaş biz olmadan da büyüktür ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu yüzden sizlerden ricam, Beşiktaş'a sahip çıkın ve yarın lütfen oyunuzu kullanın.… pic.twitter.com/7E4T6UYt0O — Serdal Adalı (@SerdalAdali_x) December 28, 2024