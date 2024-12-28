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Haberler Beşiktaş Serdal Adalı'dan seçim öncesi son çağrı

Serdal Adalı'dan seçim öncesi son çağrı

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak tüm Beşiktaşlı kongre üyelerini oy kullanmaya davet etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:37
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Serdal Adalı'dan seçim öncesi son çağrı

Beşiktaş'ta 29 Aralık 2024 Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde, başkan adaylarından Serdal Adalı son bir çağrıda bulundu. Adalı, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla tüm Beşiktaşlı kongre üyelerini oy vermeye davet etti. İşte Adalı'nın o çağrısı:

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