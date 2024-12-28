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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ'TA SON DAKİKA | Hüseyin Yücel'den transfer ve teknik direktör açıklaması!

BEŞİKTAŞ'TA SON DAKİKA | Hüseyin Yücel'den transfer ve teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, açıklamalarda bulundu. Yücel, takımın transfer ve teknik direktör planlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 13:59 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 14:11
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BEŞİKTAŞ'TA SON DAKİKA | Hüseyin Yücel'den transfer ve teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, 'Beşiktaş İçin 5 Adım Vizyonu'nda konuştu. İşte Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar....

"4 BÖLGEYE TRANSFER..."

Önümüzde bir transfer dönemi var. Sol bek, sol kanat ve sağ kanat ile başlayacağız. Josef ve Atiba tarzı 6 numarayı transfer etmek istiyoruz. Premier Lig'den 2 oyuncuyla temas halindeyiz. Artık işi resmiyete dökeceğiz.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR..."

Hoca konusunu hemen çözüme kavuşturacağız. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz ama B ve C planlarımız da mevcut.

"TEKLİFİ SARKITTIK"

Al-Musrati'ye ciddi bir teklif geldi ancak seçim sürecinde olduğumuz için etik olmayacağını düşünerek teklifi pazartesiye sarkıttık.

"86.8 MİLYON EURO'LUK SPONSORLUK ANLAŞMASI"

25 marka ve 86.8 milyon euro'luk sponsorluk anlaşmasının altına imza atacağız. Bu gelirin 36.3 milyon euro'su ilk sene, 25 milyon euro'su ikinci sene, diğer 25 milyon euro ise üçüncü sene olacak şekilde bütçeye koyduk. Bu markalar Beşiktaş'a destek olmaya geldi. Çünkü para güvene gelir. Herkesin içi rahat olsun, Beşiktaş'ın arkası sağlamdır. Yeter ki bu markalarla doğru iletişimi kuralım. Bu markalara canı gönülden teşekkür ederim.

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