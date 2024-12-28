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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Kongrede Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 10:01
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak

Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek.

Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek.

Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

Hüseyin Yücel

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdal Adalı

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

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