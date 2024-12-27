Beşiktaş başkan adayı Serdar Adalı, armanın Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi'ne asılması için taraftar çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı karşılık buldu. Ardından da Beşiktaş arması spor kompleksine asıldı. Adalı sonrasında yaptığı açıklamada; "Verdiğimiz uzun uğraşlar sonucu şanlı armamızı kulübümüzden teslim aldık, BJK Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi'ne, olması gereken yere yerleştiriyoruz. Beşiktaşımızın arması artık sonsuza kadar Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi'nde kalacak, kimse Beşiktaş'ın yerinden Beşiktaş'ın armasını alamayacak. Büyük taraftarımıza teşekkür ederim. Aslolan Beşiktaş'tır!" ifadelerini kullandı.