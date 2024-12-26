TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Serdal Adalı ile yarışacak olan başkan Hüseyin Yücel, Sabah tarafından aktarılan bilgilere göre Al-Musrati'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yücel, "Oyuncumuza Arabistan'dan ciddi teklifler var. Görüşmelerde son aşamaya geldik. Kulübümüz bu transferden bonservis anlamında herhangi bir zarar görürse ben bunu kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum.

Hasan Arat'ın devamı değilim. Bizlerin de sorumluluğu varsa, hesap vermemiz gerekiyorsa vermekten çekinmeyiz" diye konuştu. Adalı'nın söylemlerini eleştiren Yücel, "Ne demek '600 milyon lirayı vereyim çekil.' Benim kefil olduğum bir kredi. Beşiktaş Başkanlık makamını ben 600 milyona satacak mıyım?