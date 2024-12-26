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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Geçen sezon devre arasında Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak Beşiktaş'a katılan ve yaz transfer döneminde 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödenerek siyah-beyazlı ekibin futbolcusu olan Al-Musrati hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel daha önce Libyalı futbolcuya Suudi Arabistan'dan gelen teklifler olduğunu açıklamıştı. Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 10:23
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Serdal Adalı ile yarışacak olan başkan Hüseyin Yücel, Sabah tarafından aktarılan bilgilere göre Al-Musrati'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yücel, "Oyuncumuza Arabistan'dan ciddi teklifler var. Görüşmelerde son aşamaya geldik. Kulübümüz bu transferden bonservis anlamında herhangi bir zarar görürse ben bunu kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Hasan Arat'ın devamı değilim. Bizlerin de sorumluluğu varsa, hesap vermemiz gerekiyorsa vermekten çekinmeyiz" diye konuştu. Adalı'nın söylemlerini eleştiren Yücel, "Ne demek '600 milyon lirayı vereyim çekil.' Benim kefil olduğum bir kredi. Beşiktaş Başkanlık makamını ben 600 milyona satacak mıyım?

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Sayın Adalı bir yandan 'Paranı vereyim, düş Beşiktaş'ın yakasından' diyor, arka taraftan bana 'İkinci başkanım ol' diyor. Trajikomik bir durum bu aslında" ifadelerini kullandı. Hüseyin Yücel, ayrıca yönetim listesinde Feyyaz Uçar'ın olmadığını ancak kendisiyle profesyonel anlamda çalışabileceklerini sözlerine ekledi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Haberde ayrıca, 11 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın en pahalı transferi olan Al-Musrati ile Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'un ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli

Siyah-beyazlı kulübe 5 milyon Euro'luk teklifle gelen Suudi ekibinin, pazarlıklar sonrası 7 milyon Euro'ya çıktığı öğrenildi.

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