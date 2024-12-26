TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı! İşte bonservis bedeli
Geçen sezon devre arasında Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak Beşiktaş'a katılan ve yaz transfer döneminde 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödenerek siyah-beyazlı ekibin futbolcusu olan Al-Musrati hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel daha önce Libyalı futbolcuya Suudi Arabistan'dan gelen teklifler olduğunu açıklamıştı. Al-Musrati için gelen teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Haberde ayrıca, 11 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın en pahalı transferi olan Al-Musrati ile Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'un ilgilendiği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulübe 5 milyon Euro'luk teklifle gelen Suudi ekibinin, pazarlıklar sonrası 7 milyon Euro'ya çıktığı öğrenildi.
DİĞER