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Haberler Beşiktaş Vizyon oylanacak

Vizyon oylanacak

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, 29 Aralık’ta yapılacak seçimde Beşiktaş’ın vizyonunun oylanacağını söyledi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Vizyon oylanacak

29 Aralık'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş Olağanüstü Kongresi öncesinde Başkan Hüseyin Yücel, Çanakkale'deki bir otelde taraftar derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Son 3 ayda liyakatlı olmayan insanlardan çektiklerini belirten Yücel, "Yönetim kurulumuzda bulunan bazı arkadaşların futbola karışmalarından dolayı çok çektik. Hepimiz maç izleyebiliriz, hepimiz futbolu sevebiliriz ama bu bir iş, bunun profesyonelleri var. Bu işi bilenlere bırakmamız gerekiyor. İnşallah 29'u akşamı kazanan Beşiktaş'ımız olur. Çok önemli ve çok kritik bir seçime gidiyoruz. Beşiktaş'ın vizyonunun oylanacağı bir seçime gidiyoruz. Bankalar Birliği'nden çıkmamız elzem. Her ne kadar sayın Serdar Adalı '100 milyon avroluk borç arttırdılar.' dese de bu 100 milyon avro borcun artışının sebebi, 50 milyon avrosu faiz ödemesidir" diye konuştu.

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