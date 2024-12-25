İki farklı Kartal

Sezona erkenden havlu atmak zorunda kalan Beşiktaş'ta aslında her şey peri masalı gibi başlamıştı. Süper Kupa'da G.Saray'ı deviren siyah-beyazlılar ardından ligde çıktığı ilk 8 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreyi 6 galibiyet ve 2 beraberlikle geçerek şampiyonluk yarışında güçlü bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar ardından inanılmaz bir düşüşe geçti. Sonraki 8 mücadelede Kara Kartal sadece F.Bahçe'yi yenebildi.

BRONCKHORST DAYANAMADI

Süper Lig'in ilk yarısı 17. hafta sonunda biterken Beşiktaş da 1 haftasını bay geçtiği ligde çıktığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 26 puanla ilk yarıyı 6. basamakta tamamladı. Rakip ağları 25 kez sarsan siyahbeyazlı takım, filelerinde ise 18 gole engel olamadı. Lider G.Saray'ın 18 puan gerisinde ilk devreyi tamamlayan siyahbeyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da aralık ayını göremedi.