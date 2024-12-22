Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Her iki şartta da, sahalarımızda görmek istemediğimiz hakemler arasına girer bu kardeşimiz... Akılla başladık, öyle bitirelim… Kenardaki teknik adam ben olsam, muhtemelen maç kadrosuna almam ama mecburen aldıysam tribünler görmesinler diye Masuaku'yu battaniye altına falan saklardım!.. Çünkü geçen haftadan dolayı tepki alacağı net… Bu şartlarda, Serdar hoca gizlemek şöyle dursun sahaya attı bu oyuncuyu… Her halde yuhalanması için değil!?

Bir kaç bireysel çabanın dışında pek bir şey göremedik 70. dakikaya kadar. 70. dakikada Muçi ve Baktiyor'un oyundan çıkmasıyla Chamberlain ve Masuaku oyuna dahil oldu. Masuaku'nun oyuna dahil olması ile birlikte tabii ki tribünlerden ıslık sesleri duyulmaya başlandı. Tribünlerin tepki göstereceğini bile bile kulübü Uefa'ya şikayet eden adamı oynatmak hiç doğru bir hareket değildi. Chamberlain sağ kanatta daha olumlu şeyler yapmasına rağmen Beşiktaş bir türlü sonuca gidemedi.