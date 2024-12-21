Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı ilk icraatlarından biri olarak Sergen Yalçın'ın kapısını çalmak diye ifade etti. Her iki adayın ajandasında bu teknik direktör en başta duruyor. Tabi taraftarla birlikte camianın da bu yönde olumlu görüş belirtmesi ve sevgilerini göstermesi, delegelerin kararını etkilemek açısından bu isim her zaman liste başında konuşulacaktır. Bu arada Sergen Yalçın'ın istekleri oy verenlerin kafasında bir isim de oluşturabilir. Bu yüzden seçimi kazanma stratejisi de olabilir. Çünkü iki adayın B planları da bulunuyor.

Gerçekten de Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde Beşiktaş şampiyonluğu yaşamamış olsaydı şu an durumlar Kara Kartal için daha vahim olurdu. Sergen bu nedenle bir kurtarıcı olarak görülüyor. Tabi Sergen Hoca'nın yönetimde yaşanılan krizin tamamen temizlenmesi şartı mevcut yönetim aleyhine, Adalı'nın ise artı hanesine etki ediyor. Yalçın şimdilik konuşmuyor ve bekliyor. Dediği gelişmeler oluştuğu takdirde Beşiktaş'ı çalıştıracağını ve ancak bu şekilde Kartal'ın yine yükseleceğini ifade etmiş ve kapıyı da kapatmıştı.

Sergen Yalçın, 84 puan ve +1 averajla Beşiktaş'ı şampiyon yapan ve Van Bronckhorst'u ağır eleştiren isimdi. Siyahbeyazlılar çok bekledi. Fakat yönetimdeki akçeli işler açıklamaları ona geri adım attırdı