  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın

Sergen Yalçın

Yücel ve Adalı aynı ismi işaret etti... Seçimi hangi aday kazanırsa kazansın ilk gideceği isim Beşiktaş’ı son şampiyon yapan Sergen Yalçın olacak. Camia da istiyor. Sergen Hoca’nın şartları bulunuyor. Peki, bu maddeler seçime etki eder mi?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı ilk icraatlarından biri olarak Sergen Yalçın'ın kapısını çalmak diye ifade etti. Her iki adayın ajandasında bu teknik direktör en başta duruyor. Tabi taraftarla birlikte camianın da bu yönde olumlu görüş belirtmesi ve sevgilerini göstermesi, delegelerin kararını etkilemek açısından bu isim her zaman liste başında konuşulacaktır. Bu arada Sergen Yalçın'ın istekleri oy verenlerin kafasında bir isim de oluşturabilir. Bu yüzden seçimi kazanma stratejisi de olabilir. Çünkü iki adayın B planları da bulunuyor.

Gerçekten de Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde Beşiktaş şampiyonluğu yaşamamış olsaydı şu an durumlar Kara Kartal için daha vahim olurdu. Sergen bu nedenle bir kurtarıcı olarak görülüyor. Tabi Sergen Hoca'nın yönetimde yaşanılan krizin tamamen temizlenmesi şartı mevcut yönetim aleyhine, Adalı'nın ise artı hanesine etki ediyor. Yalçın şimdilik konuşmuyor ve bekliyor. Dediği gelişmeler oluştuğu takdirde Beşiktaş'ı çalıştıracağını ve ancak bu şekilde Kartal'ın yine yükseleceğini ifade etmiş ve kapıyı da kapatmıştı.

Sergen Yalçın, 84 puan ve +1 averajla Beşiktaş'ı şampiyon yapan ve Van Bronckhorst'u ağır eleştiren isimdi. Siyahbeyazlılar çok bekledi. Fakat yönetimdeki akçeli işler açıklamaları ona geri adım attırdı

F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı!
REKLAM
DİĞER
Son dakika haberi: Eyüpspor'dan olay paylaşım! Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki...
17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik
Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!
Mourinho: Takımım çok kötüydü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:11
Hedef UEFA şampiyonluğu Hedef UEFA şampiyonluğu 01:04
Ceza sadece bize geliyor Ceza sadece bize geliyor 01:04
Milan tek golle güldü! Milan tek golle güldü! 00:58
4 yıl sonra ilki yaşadı 4 yıl sonra ilki yaşadı 00:56
Samandıra'da isyan Samandıra'da isyan 00:55
Daha Eski
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:47
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:46
Mourinho: Takımım çok kötüydü! Mourinho: Takımım çok kötüydü! 00:32
Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 00:32
F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! 00:32
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:32