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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Felix Uduokhai'den sakatlık açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Felix Uduokhai'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların savunma oyuncusu Felix Uduokhai mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 21:35
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Felix Uduokhai'den sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah beyazlıların Alman stoperi Felix Uduokhai mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Felix Uduokhai: "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız."

"Malmö maçında sakatlık geçirmiştim. Şu an iyiyim, ligin ikinci yarısında %100'ümle geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

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