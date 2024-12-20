Yücel moral verdi

Siyah-beyazlılarda yarın oynanacak olan Alanya maçının hazırlıkları devam etti. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde taktik çalışan Beşiktaş'ın idmanını Başkan Hüseyin Yücel de takip etti. Oyunculara moral vermek için antrenman sonrasında öğlen yemeğinde oyuncularıyla bir araya gelen Yücel, teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.

MERT GÜNOK UYARI YAPTI

Beşiktaş'ta kaptan Mert Günok takımın performansını üst seviyeye taşımak için daha fazla sorumluluk almaya başladı. Adana Demirspor maçının devre arasında formanın hakkını vermeyen bazı yabancılarla tartışma yaşayan 35 yaşındaki başarılı eldiven, önceki gün taraftarların tesislere gelmesinin ardından takımla bir toplantı yaparak artık çıkışa geçmeleri gerektiğini söyledi.