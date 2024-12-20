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Gol yetmedi
F.Bahçe derbisinde mücadelenin tek golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain de takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alıyor. Takımıyla 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken 31 yaşındaki İngiliz oyuncunun maaşından kurtulmak isteyen yönetim gelecek teklifleri dinleyecek.
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