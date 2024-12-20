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Cihan Aydın görev yapacak
Süper Lig'de Alanya'yı konuk etmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda yarınki mücadelenin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmaya Cihan Aydın'ın atandığı ifade edilirken, yardımcılar ise Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan olarak açıklandı. 3. kez bir Beşiktaş mücadelesinde düdük çalacak olan Cihan Aydın ile siyah-beyazlıların karnesi 1 galibiyet ve 1 beraberlik.
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