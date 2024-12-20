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160 bin Euro başını yaktı
Yaptığı hatalarla her maçta takım arkadaşlarını zora sokan ve puan kayıplarına neden olan Masuaku'nun bileti kesildi. 160 bin Euro'luk alacağı için kulübe ihtar çeken ve Başkan Hüseyin Yücel'i çok kızdıran Masuaku'ya ara transfer döneminde teklif gelirse rakama bakmadan gönderilecek. Yoksa sezon sonunda sözleşmesi bitince gönderilecek. Bu süre içerisinde forma giymesi de beklenmiyor.
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