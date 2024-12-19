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Haberler Beşiktaş Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel arasında tartışma: Sen kimsin, hayırdır!

Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel arasında tartışma: Sen kimsin, hayırdır!

Beşiktaş'ın seçimli olağanüstü genel kurulundaki başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel katıldıkları programda , bir televizyon programında canlı yayında karşı karşıya geldi. İki isim arasında bütçe yaratma konusunda tartışma yaşandı. İşte o diyalog...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 22:01
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Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel arasında tartışma: Sen kimsin, hayırdır!

Beşiktaş'ın seçimli olağanüstü genel kurulundaki başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel birlikte katıldıkları programda açıklamalarda bulundu.

Seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projelerden bahseden iki isim arasında oluşturulacak bütçe ile ilgili tartışma yaşandı. İşte o diyalog...

"SEN KİMSİN, HAYIRDIR!"

Hüseyin Yücel: "Şu anda Beşiktaş'ın sıkıntısı, mayıs ayına kadar 50 milyon euro. Bu parayı nasıl bulacaksınız?"

Serdal Adalı: "Ben senin paranı vereyim, biz Beşiktaş olarak seninle vedalaşalım! Böyle seviyesiz bir yere gelmesinin anlamı yok! Sen nasıl bana soruyorsun, nasıl karşılayacaksın diye! Sen kimsin, hayırdır? Ben sana soruyor muyum?"

Serdal Adalı: "75 milyon euro havada kalmasın, 11 ayın hesabını veremeyen, 2013'ü soruyor! 11 ay önceki sorularıma da cevap ver. 80-90 milyon euro'yu nasıl çarçur ettiniz?"

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