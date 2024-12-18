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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta mağlubiyetin ardından flaş karar! Birçok ismin bileti kesildi

Beşiktaş'ta mağlubiyetin ardından flaş karar! Birçok ismin bileti kesildi

Başkan Hüseyin Yücel, 29 Aralık’taki seçimi kazanması halinde formanın hakkını vermeyen futbolcuları gönderip bambaşka bir takım inşa edecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ta mağlubiyetin ardından flaş karar! Birçok ismin bileti kesildi

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Beşiktaş'ta Adana Demir mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Ligin dibinde yer alan ve ilk galibiyetini önceki gün alan Adana Demir'e karşı elde edilen yenilgi başta Başkan Hüseyin Yücel olmak üzere taraftarlar ve bazı yerli futbolcuları çok sinirlendirdi. Kulüpteki ağır borç yüküne karşın elini taşın altına koymaktan geri kalmayacak olan Hüseyin Yücel, formanın hakkını veremeyen futbolcularla hem devre arasında hem de sezon sonunda yollarını ayırmanın hesaplarını yapmaya başladı.

50 MİLYON EURO HAZIR

Seçildiği gün kasaya 50 milyon Euro koyarak yaza kadar olan borçları temizleme sözü veren Yücel, ara transfer döneminden de geri kalmayacak. İlk etapta çok maliyetli oyunculara yönelmeyecek olan siyah-beyazlılar önemli takviyelerle gelecek yılın takımını inşa edecek. Sezon sonunda ise transferinde büyük rol oynadığı Rafa Silva gibi yıldızlara gidecek olan Yücel, bu kez işi sıkı tutacak ve formanın ağırlığını kaldıracak isimlerle takımı donatacak.

FEDA DEĞİL VEDA ZAMANI

Başkan Hüseyin Yücel, bazı oyuncuların maç seçtiğini söyledi. Gündem Beşiktaş'a konuşan Yücel şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular arasında problem olduğu aşikar. Bu durumdaki Adana Demir maçını kaybetmek ne demek? F.Bahçe maçında böyle oynamıyorsunuz ama verilecek ekstra paralara göre oynuyorsunuz. Nasıl prim olduysa, ceza da olacak. Ben, bu oyuncuların kimler olduğunu da biliyorum. Maç seçen oyuncular var. Feda değil, veda dönemi geliyor. Oyuncu olarak algılanmasın, çok fazla profesyonel ile vedalaşacağız. Temizlik yapacağız."

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