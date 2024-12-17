TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e Brezilya devi talip! Müzakereler başlayacak

Beşiktaş'ta özellikle sezon başındaki performansı ile kendisine hayran bırakan Gedson Fernandes, yalnızca Avrupa'da değil dünyanın çeşitli dev kulüplerinde transfer listesinde yer alıyor.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 8 kez fileleri havalandıran ve 2 kez gol getiren pası veren Portekizli orta saha oyuncusu, Brezilya devinin radarına girdi.

Brezilya'da sezonu lider Botafogo'nun 9 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Flamengo, devre arasında teknik kadroda yapılanmaya gidecek. Takımın sonraki adımı ise nokta atışı transferler ile kadro güçlendirme olacak.

Bu bağlamda Brezilya devi, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncusunu hedef alacak.

Brezilya basınından çeşitli kanalların servis ettiği haberlere göre Jose Boto, Flamengo'da yeni görevine başlamasının ardından Benfica'da birlikte çalıştığı Gedson Fernandes için siyah beyazlı yönetime teklif sunacak.

Ayrıca Boto'nun Gedson'ı arayarak özel bir görüşme gerçekleştirdiği de aktarılan bilgiler arasında.

SPEKÜLASYON: Jose Boto'nun teknik direktörlük görevine başlayacağı tarih henüz kesinleşmemiş olsa da Boto'nun Ocak ayında mevcut takımı NK Osijek ile yollarını ayırarak Flamengo ile anlaşacağı Brezilya basınına göre kesinleşmiş durumda.