Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş bu şartlarda, ligin en zayıf takımına karşı iddia ediyorum kendi tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı. İlk yarıdaki Beşiktaş kötünün kötüsüydü. Takımın sahada dizilişi bildiğin Ortadoğu coğrafyası! Herkes birbirine uzak kere uzak, yardımlaşma hak getire topu alan deyim yerindeyse koca dünyaya karşı tek başına. Bir oyuncu 11 kişilik rakibe karşı tek başına ne yapabilir, hiç! Beşiktaş'ta oyuncularda hiçbir şey yapmadılar koca 45 dakikada. Mert dışındaki her oyuncu rakiplerinin işlerini kolaylaştıracak saçmalıkları büyük bir özgüvenle yaptılar!

Buna karşılık Beşiktaş'ın işine yarayacak bir tek pas atamadılar, bir kez boşa kaçamadılar, bir tek ikili mücadele kazanamadılar. Şöyle daha net anlatabilirim sanırım; Devre arasında kardeşinin vefat haberini alan ve moralman çöken ama yapacak bir şeyi olmadığı için maça da devam eden Maestro bile tüm Beşiktaşlı oyunculardan daha iyi oynadı. Kaleci Deniz inanılmaz kurtarışlar yaptı. Tek kelime ile onun gecesiydi ancak Beşiktaş takımında topu kurtarılmayacak yere vuran kimse de yoktu.