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Haberler Beşiktaş Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Adana Demirspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 08:54 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 08:55
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Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – FUTBOLUN KIZILAYI

Beşiktaş'ın formasında ay yıldız var, Yunanistan'a karşı Milli Takım'ı temsilen oynadığı için. Bence bugünden itibaren Kızılay amblemi koymak gerekir! Ligin zordaki takımlarına verdiği puanlarla kan can ve umut olduğu için! Adana Demirspor ligin denizaltısı, ligin dibin dibinde. Hiç galibiyeti yok, averajı da 24. Kalesinde 16 yaşında Deniz var. Musrati'ye ve Muçi'ye verilen paraları üst üste koysak Deniz'in boyunun 2 misli eder.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş bu şartlarda, ligin en zayıf takımına karşı iddia ediyorum kendi tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı. İlk yarıdaki Beşiktaş kötünün kötüsüydü. Takımın sahada dizilişi bildiğin Ortadoğu coğrafyası! Herkes birbirine uzak kere uzak, yardımlaşma hak getire topu alan deyim yerindeyse koca dünyaya karşı tek başına. Bir oyuncu 11 kişilik rakibe karşı tek başına ne yapabilir, hiç! Beşiktaş'ta oyuncularda hiçbir şey yapmadılar koca 45 dakikada. Mert dışındaki her oyuncu rakiplerinin işlerini kolaylaştıracak saçmalıkları büyük bir özgüvenle yaptılar!


Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Buna karşılık Beşiktaş'ın işine yarayacak bir tek pas atamadılar, bir kez boşa kaçamadılar, bir tek ikili mücadele kazanamadılar. Şöyle daha net anlatabilirim sanırım; Devre arasında kardeşinin vefat haberini alan ve moralman çöken ama yapacak bir şeyi olmadığı için maça da devam eden Maestro bile tüm Beşiktaşlı oyunculardan daha iyi oynadı. Kaleci Deniz inanılmaz kurtarışlar yaptı. Tek kelime ile onun gecesiydi ancak Beşiktaş takımında topu kurtarılmayacak yere vuran kimse de yoktu.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yusuf Sarı evde çocuğuyla maç yapsa bu kadar rahat çalım atamaz. Konya ovasında gezer gibi rahattı. Yusuf Barası, Aimbetov ve diğerleri biraz dikkatli olsalar ya da Mert kötü gününde olsa 10-0'ın rövanşını bile almaları mümkündü. Maestro'ya başsağlı diler Adana Demirsporlu oyuncuları kutlarken Beşiktaş takımına, hocasına tek bir tavsiyem var; Bundan sonraki maçlara formasız çıkan armayı kirletmeyin.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – OLMAZ BÖYLE ŞEY

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Adana'da futbol için çok elverişli bir hava vardı. Adana'nın cefakar seyircisi maç başlamadan Adana Demirspor'u bağrına bastı. İşte vefa böyle birşey. Bine yakın Beşiktaş taraftarının da tribünden takip ettiği maça iki takımda birbirini tartarak başladı.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ligde kalmak için ışık arayan Adana Demirspor ilk yarıda genç ve kısıtlı kadrosuyla ilk 30 dakikada 3 tane net pozisyon buldu ve 31. dakikada Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada da Aymbetov ile durumu 2-0'a getirdi. Adana Demirspor bu skorla soyunma odasına gitti. Nadir gelişen Beşiktaş ataklarında Adana Demirspor kalecisi Deniz daha 16 yaşında olmasına rağmen kalesini çok iyi korudu.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarıya Masuaku'nun yerine Baktiyor, Chamberlain'in yerine ise Muçi oyuna başladı. Ben yetkili olsam Masuaku'yu kadroya almaya bırak otobüsle 44 numarada memleketine yollarım. Beşiktaş 70. dakikaya kadar biraz daha istekli ve topa sahip olan taraf oldu. Beşiktaş rakibi karşısında biraz baskıyı arttırınca Al-Musrati ile golü de buldu ve farkı 1'e indirdi. 76. dakikada Tayyip Talha'ya kırmızı kart veren maçın hakemi Oğuzhan Çakır Adana Demirsporlu oyuncuların yerden kalkmamaları ve süreyi geçirmelerine resmen göz yumdu.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bunu da maçın sonuna 11 dakika ilave ederek kurtarmaya çalıştı. Beşiktaş bir türlü istediği golü bulamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. İnanılmaz birşey Hasan Arat ortada yok. Kaçmayanlar, kalıp mücadele edenlerle Adana'da beraberdik. Üzüntü sonsuz ama bir gerçek var ki Hasan Arat tarihe geçti. Öyle bir kötü kadro mühendisliği yapılmış ki eksi puanda olan Adana Demirspor elinde kalan bir kaç genç oyuncu ile koca Beşiktaş'ı sahadan sildi. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin, hepimizi kandırdın seni camia affetmeyecek. Bu yaptıkların camia tarafından kesinlikle unutmayacak.

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