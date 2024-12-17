Kartal ağır komada

Siyah-beyazlılar, Avrupa'dan sonra Süper Lig'de de kan kaybetmeye devam ediyor. Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş deplasmanda Mustafa Dalcı'nın ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Yusuf Barasi ve 40. dakikada Abat Aimbetov kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 72. dakikada Al-Musrati kaydetti. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, maçı 76. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ADANA DEMİRSPOR'UN İLK GALİBİYETİ

Fenerbahçe galibiyeti ile istenilen hava yakalayan Kartal Adana'da büyük şok yaşadı. Üç puana ihtiyacı olan iki takımın maçında Adana ekibi güldü. Lacivert-mavililer ilk galibiyetini alırken, derbiyle birlikte bitkisel hayattan çıkan Beşiktaş yeniden komaya girdi. Adana Demirspor, puan silme cezası ile -1 puanı bulunurken 2 puana ulaşmış oldu ve ligin son sırasında kaldı. Beşiktaş ise 25 puanla 6. sıraya geriledi. Mavi-lacivertlilerin 16 yaşındaki kalecisi Deniz 9 kurtarış yaparak maçın yıldızı oldu.

AL MUSRATI YETMEDİ

Kendisine ödenen bonservis bedeli ve istikrarsız performansı yüzünden eleştirilen Al Musrati Adana Demir karşısında özellikle ikinci yarıda iyi futbol sergiledi Beşiktaş'ın tek golüne imza atarken iki net pozisyonda da Adana Demirspor'un kalecisi Deniz'i geçemedi. Libyalı on liberonun Suudi Arabistan takımları tarafından da takip ediliyor olması taraftarlar arasında gündem oldu.

MERT GÜNOK FARKI ÖNLEDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Adana deplasmanında siyah-beyazlıların ayakta kalan tek oyuncusu oldu. Özellikle ilk yarıda sağlı sollu Adana Demirspor ataklarında başarılı kurtarışlar yapan tecrübeli kaleci 2 gol yemesine rağmen karşı karşıya kaldığı 3 net pozisyonda rakibine gol şansı vermedi.

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen derbi maçın başlangıç kadrosuna göre Adana Demirspor karşısında 3 değişikliğe gitti. Sakatlıkları nedeniyle Ciro İmmobile, Milot Rashica ile Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gedson Fernandes bu maçta forma giymezken, Topraktepe bu oyuncuların yerine Can Keleş, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de görevlendirdi. Chamberlain 46. dakikada yerini Zaynutdinov'a bıraktı.

AIMBETOV FORMAYI KAPTI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-1 yenildikleri Göztepe maçı kadrosuna göre Beşiktaş karşısında 2 değişikliğe gitti. Lacivert-mavililerde Jovan Manev, Tayfun Aydoğan'ın yerine Semih Güler ile Abat Aimbetov'a forma şansı verdi. Bir gol atan Aimbetov 82. dakikada yerini Florent Shehu'ya bıraktı.

ÖNCE DESTEK SONRA TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar 2-0 biten ilk yarının ardından tribünler, taraftarları tribünlere çağırdı. Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı. Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür diledi. Maçın bitiş düdüğü sonrası oyuncularına tepki gösterdi.

SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA...

Beşiktaşlı Salih Uçan, "Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var. Daha yolumuz uzun. Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir" dedi.

UTANÇ VERİCİ BİR DURUMDAYIZ!

Sonuçtan utanç duyduğunu söyleyen Beşiktaş'ta takım kaptanı Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem" ifadelerini kullandı.