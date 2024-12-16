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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Joao Mario'dan flaş ayrılık açıklaması!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Joao Mario'dan flaş ayrılık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun menajerlik şirketi, oyuncunun siyah beyazlılardan ayrılmak istediğine dair çıkan haberleri yalanladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 10:02
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Joao Mario'dan flaş ayrılık açıklaması!

Joao Mario'nun menajerlik şirketi, oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğine dair haberler üzerine açıklama yaptı.

Menajerlik şirketi, şu açıklamayı yaptı: "Portekizli oyuncu Joao Mario'nun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini iddia eden son medya haberlerine cevaben, bu bilginin tamamen yanlış ve asılsız olduğunu açıklıyoruz. Joao Mario hiçbir zaman kulüpten ayrılma niyetini dile getirmemiştir. Oyuncunun Beşiktaş'a bağlılığı tamdır ve bu sezonki sportif hedeflerine odaklanmıştır."

"FIFA kurallarına göre bir oyuncunun aynı sezonda ikiden fazla kulübü temsil edemeyeceğinin de altını çizmek gerekir. Joao Mario bu sezon halihazırda Benfica ve Beşiktaş için oynadığından, bu noktada başka bir kulübe transfer talebinde bulunması mevzuat açısından imkansız olacaktır."

"Beşiktaş Joao Mario'nun profesyonelliğine ve bağlılığına güvenmeye ve kolektif sportif başarıya odaklanmaya devam ediyor."

"KENDİMİ TAMAMEN BEŞİKTAŞ'A ADADIM"

Joao Mario ise "Kendimi tamamen Beşiktaş'a adadım ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklandım. Ayrılmak istediğimi iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve doğruluk payı olmaması nedeniyle beni şaşırtmıştır" dedi.

Mario "Kulübe ve Beşiktaş taraftarlarına olan bağlılığımı bir kez daha teyit etmek istiyorum. Olası bir ayrılıkla ilgili spekülasyonların hiçbir dayanağı yoktur ve yalnızca istikrarı bozmaya hizmet eder." ifadelerini kullandı.

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