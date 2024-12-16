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Haberler Beşiktaş Salih Uçan: Camiam adına çok üzücü

Salih Uçan: Camiam adına çok üzücü

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta Salih Uçan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 21:32
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Salih Uçan: Camiam adına çok üzücü

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta Salih Uçan, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SALİH UÇAN'IN AÇIKLAMALARI

"Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum! Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var! Daha yol uzun, Avrupa'da devam ediyoruz, Türkiye Kupası var. Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok. Adana Demirspor'u tebrik ederim, bizden çok istediler. Anlam veremiyorum, camiam adına çok üzücü."

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