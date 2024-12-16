  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Filipe Engin Çelikkaya...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Filipe Engin Çelikkaya...

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından takımın başına Serdar Topraktepe geçmiş ve henüz bir teknik direktör ile anlaşma sağlanamamıştı. Kartal'ın Filipe Engin Neves Çelikkaya'ya teklif sunduğu ortaya çıktı. İşte Portekiz basınında yer alan o haber... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 14:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Filipe Engin Çelikkaya...

Beşiktaş, geçtiğimiz Temmuz ayında Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmış Hollandalı çalıştırıcı ile son şampiyon Galatasaray'ı 5-0 skorla devirerek Türkiye Süper Kupası'nı kaldırmıştı.

Süper Kupa'nın ardından Trendyol Süper Lig'e bol galibiyetli başlangıç yapan siyah beyazlılar, 28 Ekim günü Galatasaray ile karşılaştıkları maça kadar sezona namağlup devam etmişlerdi.

Sarı kırmızılılara RAMS Park'da 2-1 mağlup olan Kartal, sonrasında geçirdiği kötü haftaların sonucunda Bronckhorst ile yollarını ayırmış ve Serdar Topraktepe'yi geçici olarak takımın başına getirdiğini açıklamıştı.

Krizin içindeki Beşiktaş'tan flaş bir teknik direktör hamlesi geldi. Portekiz basınından Record'un haberine göre geçen sezonun sonunda Sporting B'den ayrıldığından beri kulübü olmayan Filipe Çelikkaya, Beşiktaş Teknik Direktörü ünvanı ile sahalara dönebilir.

Haberde "39 yaşındaki Portekizli teknik adamın elinde Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario'nun yer aldığı Beşiktaş'tan teklif var." ifadeleri dikkat çekti.

Ayrıca Beşiktaş'a yakın kaynaklar, ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yapılacak olan toplantıda nihai kararın verileceğini açıkladı.

Icardi ile ilgili flaş milli takım gerçeği!
REKLAM - TOD
DİĞER
DERBİ HABERİ: Avrupa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşuyor! Immobile ve Mourinho manşetleri süsledi...
Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
Yılın son derbisi Rams Park'ta!
G.Saray'dan bomba hamle! İngiliz devinden geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'a yeni teknik direktör! Filipe Çelikkaya... Kartal'a yeni teknik direktör! Filipe Çelikkaya... 14:18
A. Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? A. Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:02
Flaş Mourinho sözleri: Çomak sokmaya başlarsanız... Flaş Mourinho sözleri: Çomak sokmaya başlarsanız... 13:58
Carvalhal'dan Beşiktaş açıklaması! Carvalhal'dan Beşiktaş açıklaması! 13:52
Icardi ile ilgili flaş milli takım gerçeği! Icardi ile ilgili flaş milli takım gerçeği! 13:50
G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri 13:17
Daha Eski
Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman? Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman? 12:57
Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Juventus - Cagliari maçı ne zaman? 12:36
Galatasaray - Trabzonspor maçı VAR hakemi Onur Özütoprak kimdir? Galatasaray - Trabzonspor maçı VAR hakemi Onur Özütoprak kimdir? 12:22
Hacıosmanoğlu: F.Bahçe ve Kasımpaşa... Hacıosmanoğlu: F.Bahçe ve Kasımpaşa... 12:17
Hatayspor Yılmaz Bal ile anlaştı Hatayspor Yılmaz Bal ile anlaştı 12:15
Benzema'dan flaş karar! Mayıs ayında... Benzema'dan flaş karar! Mayıs ayında... 12:08