Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Filipe Engin Çelikkaya...

Beşiktaş, geçtiğimiz Temmuz ayında Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmış Hollandalı çalıştırıcı ile son şampiyon Galatasaray'ı 5-0 skorla devirerek Türkiye Süper Kupası'nı kaldırmıştı.

Süper Kupa'nın ardından Trendyol Süper Lig'e bol galibiyetli başlangıç yapan siyah beyazlılar, 28 Ekim günü Galatasaray ile karşılaştıkları maça kadar sezona namağlup devam etmişlerdi.

Sarı kırmızılılara RAMS Park'da 2-1 mağlup olan Kartal, sonrasında geçirdiği kötü haftaların sonucunda Bronckhorst ile yollarını ayırmış ve Serdar Topraktepe'yi geçici olarak takımın başına getirdiğini açıklamıştı.

Krizin içindeki Beşiktaş'tan flaş bir teknik direktör hamlesi geldi. Portekiz basınından Record'un haberine göre geçen sezonun sonunda Sporting B'den ayrıldığından beri kulübü olmayan Filipe Çelikkaya, Beşiktaş Teknik Direktörü ünvanı ile sahalara dönebilir.

Haberde "39 yaşındaki Portekizli teknik adamın elinde Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario'nun yer aldığı Beşiktaş'tan teklif var." ifadeleri dikkat çekti.

Ayrıca Beşiktaş'a yakın kaynaklar, ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yapılacak olan toplantıda nihai kararın verileceğini açıkladı.