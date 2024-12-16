  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş kaptanı Mert Günok: "Utanç verici!"

Beşiktaş kaptanı Mert Günok: "Utanç verici!"

Son dakika Beşiktaş haberi | Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından kaptan Mert Günok açıklamalarda bulundu. İşte Günok'un o açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 21:42
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş kaptanı Mert Günok: "Utanç verici!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş kaptanı Mert Günok basına açıklamalarda bulundu. İşte Günok'un sözleri:

"UTANÇ VERİCİ"

Mert Günok: "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!"

Trabzonspor'dan flaş hakem paylaşımı!
G.Saray - Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Türk futboluna provokasyondur"
Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Çok akıllı ve güçlü lider" | Türkiye'ye anahtar vurgusu
Trabzonspor'dan Kadir Sağlam'a tepki!
Hüseyin Yücel: "Ocak ayında göndereceğiz!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaptan Mert Günok: "Utanç verici!" Kaptan Mert Günok: "Utanç verici!" 21:41
Serdar Topraktepe: Bütün camiadan özür dilerim Serdar Topraktepe: Bütün camiadan özür dilerim 21:36
"Camiam adına çok üzücü" "Camiam adına çok üzücü" 21:32
Ozan Tufan ilk golünü G.Saray'a attı! Ozan Tufan ilk golünü G.Saray'a attı! 21:23
Bursaspor Batalla ile yollarını ayırdı! Bursaspor Batalla ile yollarını ayırdı! 21:03
Beşiktaş Adana'da ağır yara aldı! Beşiktaş Adana'da ağır yara aldı! 21:01
Daha Eski
G.Saray'dan Felipe Melo'ya teşekkür plaketi! G.Saray'dan Felipe Melo'ya teşekkür plaketi! 20:59
Trabzonlu taraftarlardan derbiye yoğun ilgi Trabzonlu taraftarlardan derbiye yoğun ilgi 20:55
Felipe Melo tribünleri selamladı! Felipe Melo tribünleri selamladı! 20:53
Sivasspor Ömer Erdoğan'ı açıkladı! Sivasspor Ömer Erdoğan'ı açıkladı! 20:45
Beşiktaş 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Beşiktaş 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 20:45
Okan Buruk, derbi öncesi konuştu! Okan Buruk, derbi öncesi konuştu! 20:33