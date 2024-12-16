Beşiktaş kaptanı Mert Günok: "Utanç verici!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş kaptanı Mert Günok basına açıklamalarda bulundu. İşte Günok'un sözleri:

"UTANÇ VERİCİ"

Mert Günok: "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!"