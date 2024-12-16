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Haberler Beşiktaş Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e mağlup olan siyah beyazlılar ligde 16. haftayı galibiyetle kapatmak istiyor. Zor günler geçiren Adana Demirspor ise taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkıyor. Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 19:00
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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, Adana'da kazanarak moral bulmak istiyor.

15 hafta sonunda 7 galibiyet , 4 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş'ın 25 puanı bulunuyor.

Ligde galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor ise son sırada yer alıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Tayyip Talha, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Rafa Silva, Alex, Can, Semih

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MÜCADELESİNİ HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele Beinsports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA GEDSON FERNANDES KART CEZALISI

Adana Demirspor deplasmanına eksik kadroyla gidecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacak Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. 3'er kez sarı kart gören futbolcular, Adana Demirspor karşısında kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında yer alan futbolcular işe şunlar:

-Al Musrati

-Mert Günok

-Jonas Svensson

-Ersin Destanoğlu

-Ciro Immobile (sakatlığı nedeniyle forma giymiyor.)

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